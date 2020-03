Tej zimy pszczoły nie spały. "Traciły pokarm i siły"

Wyjątkowo ciepła zima nie pozostała bez wpływu na pszczoły. Owady nie spały i są aktywne. Niektóre z nich pszczelarze musieli dodatkowo dokarmiać.

- Pszczoły zapadają w rodzaj letargu, po to, żeby wychować pierwsze wiosenne pokolenie, wykarmić je i do końca kwietnia giną. Pokolenie letniej pszczoły je zastępuje, rozwija się bardzo intensywnie, nosi miód i dba o następne larwy - powiedział w rozmowie z RMF FM Marek Nowiński.

To pszczelarz z Łowicza, który razem z żoną prowadzi pasiekę z ok. 24 mln pszczół. Ciepła zima spowodowała, że "pszczoły były cały czas aktywne, przez co traciły pokarm i siły". Dodatkowo trzeba je było dokarmiać, bo zjadły to, co zebrały w ulu.