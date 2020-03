Prognoza pogody. IMGW: nadchodzi jednodniowe ocieplenie

Kilka nadchodzących dni pokaże, że wiosna jest tuż za rogiem. Najcieplej będzie we czwartek, choć w niektórych regionach będzie padał deszcz oraz wiał silny wiatr. Zmiana aury nadejdzie dopiero w weekend.

Z prawdziwego przedwiośnia cieszyć się będą mieszkańcy Dolnego Śląska - tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje aż 17 stopni Celsjusza. Idąc w stronę północy będzie już nieco chłodniej - w centrum kraju synoptycy spodziewają się 13-14 kresek powyżej zera. Najzimniej będzie w województwach położonych na samej północy Polski - tam będzie od 8 do maksymalnie 10 stopni.

Niekorzystnie na wczesnowiosenną aurę wpływać będą porywiste podmuchy wiatru, który do Polski przyjdzie z zachodniej strony. - Już w nocy z wtorku na środę wiatr dotrze do obszarów podgórskich, a w środę rano zacznie wiać także nad morzem – mówił w rozmowie z RMF Michał Ogrodnik, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na najsilniejszy wiatr przygotować się będą musieli mieszkańcy Pomorza - nad samym brzegiem będzie on osiągał do 100 km/h. Oprócz porywów wiatru spodziewane są ulewne deszcze, a także możliwe burze na zachodzie i w centrum kraju. Dodatkowo w górach porywiste podmuchy wiatru mogą osiągać do 120 km/h.

Zobacz też: Wybory prezydenckie 2020. Znikające wpisy Andrzeja Dudy. Adam Bielan wyjaśnia

Ocieplenie zacznie się kończyć już w piątek. Jeszcze w ostatni dzień roboczy tygodnia przeważnie od 6 st. C na Podlasiu do 11 st. C na zachodzie, w miarę pogodnie. Zmiany nadejdą wraz z zimnym powietrzem północno-zachodnim. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci pokażą od 5 do 7 stopni Celsjusza, na Podhalu, Podlasiu, Warmii i Suwalszczyźnie maksymalnie 2-3 st. C możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem.

Ochłodzenie nadejdzie w weekend. W nocy - według IMGW - temperatura w niektórych regionach Polski może spaść do minus sześciu stopni. I choć przyszły tydzień to już początek astronomicznej wiosny, to synoptycy studzą emocje. Znaczące ocieplenie jeszcze długo przed nami, choć lokalnie możemy spodziewać się temperatury powyżej 10, czasem nawet aż do 15 stopni.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl