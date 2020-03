Pogoda zapowiada wiosnę. Na termometrach nawet 18 st. C!

Pogoda w marcu jeszcze mocno nas zaskoczy. Warto przyjrzeć się prognozom na drugą połowę tygodnia, kiedy to za sprawą nagłego ocieplenia w całym pasie Polski południowej, przy pogodnym niebie słupki rtęci wskażą nawet 16-17 st. C, a w Krakowie w czwartek nawet 18 st. C !

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda długoterminowa na marzec (WP.PL)

Zbliża się koniec pierwszej dekady marca. Jest to więc czas dość niestabilny przynoszący zarówno pierwsze mocniejsze operacje słońca, ale bywa także zimowo. W tym roku o zimie nie mieliśmy okazji się przekonać na nizinach i wszystko wskazuje na to, że tak już pozostanie.

Pogoda. Aktualna sytuacja baryczna

Polska znajdzie się pod wpływem wyżu azorskiego, który przez Półwysep Iberyjski, Francję, Alpy zacznie przynosić w całej Polsce dużo słońca. Do województw Polski zachodniej i południowej zacznie napływać ciepłe powietrze z południa, które zacznie wypychać chłodne powietrze polarnomorskie, które przyniosło nam chłodny weekend.

Pogoda. Znaczący wzrost temperatury z każdym dniem od poniedziałku

W poniedziałek po pochmurnym weekendzie w większości Polski będziemy pod wpływem strefy podwyższonego ciśnienia, która zagwarantuje nam sporo pogodnego nieba. Deszcz w ciągu dnia możliwy jest jedynie na Pomorzu Zachodnim. Na pozostałym obszarze przez cały dzień pogodnie i sucho. Od 5-6 st. C na Mazurach, 7-9 st. C na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, do 11 st. C na Dolnym Śląsku.

We wtorek pogodnie, z przewagą zachmurzenia małego na wschodzie i umiarkowanego oraz w Polsce centralnej i zachodniej . Od 6 st. C na Podlasiu, 8 st. C na Mazowszu, 10 st. C na Ziemi Lubuskiej, 12 st. C na Dolnym Śląsku. W środę do południa zachmurzenie duże na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, sporo chmur także w Wielkopolsce. W tych regionach przelotnie popada. Bardzo ciepło, od 11 st. C w pasie nadmorskim oraz na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, 12 st. C na Kujawach, Mazowszu, Lubelszczyźnie, 14 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, 15 st. C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

W czwartek przepiękna wiosenna aura od samego rana, nigdzie nie będzie przymrozków. Do końca dnia słonecznie i nigdzie nie będzie padać. O świcie nawet 8-10 st. C od Dolnego Śląska po Małopolskę. Na termometrach od 11 st. C w Zakopanem, 14 st. C na Suwalszczyźnie, 15 st. C na Kujawach, na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej, 16 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, 17 st. C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W czwartek najcieplej w rejonie Krakowa 18 st. C. Bliskość wyżu zapewni nam więcej pogodnego nieba.

Pogoda. Na weekend zrobi się chłodniej. Czy grozi nam większe ochłodzenie?

Jak wiadomo, nic nie trwa wiecznie, tak będzie i tym razem. Potężne ocieplenie zacznie się kończyć już w piątek. Jeszcze w ostatni dzień roboczy tygodnia przeważnie od 6 st. C na Podlasiu do 11 st. C na zachodzie, w miarę pogodnie.

Zamiany nadejdą w weekend, wleje się do Polski zimne powietrze z północnego -zachodu przynosząc nam w najcieplejszym momencie dnia 5-7 st. C, na Podhalu, Podlasiu, Warmii i Suwalszczyźnie maksymalnie 2-3 st. C możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem. Bez obaw, na nizinach nie grozi nam żaden atak zimy. Ochłodzenie będzie chwilowe, co jest bardzo typowe dla marca, który jest miesiącem przejściowym.

Wszystko wskazuje na to, że druga połowa marca przyniesie więcej dni z przewagą słońca i temperatury na poziomie 10-15 st. C.

Tomasz Leszczyński - autor bloga Pogoda w Polsce WEATHER FORECAST EXPERT

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl