Aleksiej Nawalny w śpiączce. Reakcja polskiego MSZ

Aleksiej Nawalny trafił do szpitala po tym, jak podczas lotu z Tomska do Moskwy jego stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu. Rosyjski opozycjonista jest w śpiączce i podłączono go do respiratora. Najprawdopodobniej został otruty. Głos w sprawie Nawalnego zabrało polskie MSZ.

Aleksiej Nawalny w śpiączce. Reakcja polskiego MSZ (PAP/EPA, Fot: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV, YURI KOCHETKOV)