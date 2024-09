Zbigniew Boniek wydał oświadczenie po postawieniu zarzutu przez prokuraturę

"To ja osobiście, jak i za pośrednictwem pełnomocnika, prosiłem o wyznaczenie terminu przesłuchania. Deklarowałem gotowość i otwartość, ponieważ sprawa trwa już cztery lata i dotyczy zdarzeń sprzed dziesięciu lat. W moim przekonaniu szkodzi to medialnie i zawodowo osobie, do której mam pełne zaufanie - Maćkowi Sawickiemu, byłemu sekretarzowi PZPN. Deklarowałem gotowość stawiennictwa w Polsce, a nawet przesłuchanie zdalne" - zaznacza były prezes PZPN.