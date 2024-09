Zbigniew Boniek odpowiada prokuraturze. "Napiszcie prawdę"

- Dzisiaj wypadałoby kilka refleksji, ale spokojnie, dzień jest długi - rozpoczyna nagranie Boniek. - Na początek chciałbym i miałbym taką prośbę do rzecznika prasowego prokuratury pana Nowaka, jeśli już robicie jakiś komunikat, to napiszcie prawdę. Nie ma żadnych zarzutów, a jeden zarzut o niegospodarność - zaznacza. Jak podkreśla, to duża różnica.