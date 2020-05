Zawieszenie broni w Zjednoczonej Prawicy. Morawiecki z Gowinem mają zapewnić stabilną większość obozowi władzy

Przeciwny wyborom w maju Jarosław Gowin porozumiał się z Jarosławem Kaczyńskim co do tego, że należy - po decyzji Sądu Najwyższego unieważniającej wybory 10 maja - rozpisać wybory na nowo. Termin: lipiec 2020.

Wybory 2020. Stabilna większość priorytetem

Wybory prezydenckie w porozumieniu z Porozumieniem. Cel: uniknąć rozłamu

Wracając do negocjacji: duży wkład w osiągnięciu wyborczego kompromisu na linii Kaczyński-Gowin, a szerzej: PiS-Porozumienie, odegrali premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister obrony Marcin Ociepa z Porozumienia, bliski współpracownik Jarosława Gowina. To w ich obecności - i przy ich aktywnym udziale - toczyły się rozmowy ostatniej szansy między prezesami PiS i Porozumienia.

Wybory prezydenckie a rekonstrukcja rządu. Wkrótce renegocjacje umowy koalicyjnej

Prezes PiS od tygodni dążył do tego, by zmarginalizować Gowina w swoim obozie (zwłaszcza po zrezygnowaniu przez niego z funkcji wicepremiera i ministra nauki), ale nie, żeby się go pozbyć. Kaczyński potrzebuje stabilnej większości w Sejmie - a do tego potrzebni są mu koalicjanci z Porozumienia i Solidarnej Polski.