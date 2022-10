Zatrucie czadem - jak się chronić? Tlenek węgla to "cichy zabójca"

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem to nieorganiczny związek chemiczny, który jest silnie toksyczny dla człowieka i wielu innych organizmów. Powstaje on na skutek niepełnego spalania, gdy w procesie nie jest dostarczana wystarczająca ilość tlenu. Czad to bezwonny, bezsmakowy i bezbarwny gaz, który wiążąc się z hemoglobiną zawartą we krwi, w krótkim czasie blokuje dopływ tlenu do organizmu.