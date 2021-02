Świętochłowice. Krok od tragedii. Pięcioosobowa rodzina podtruła się tlenkiem węgla

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie, że w wielorodzinnym budynku przy ul. Świętokrzyskiej w Świętochłowicach prawdopodobnie doszło do podtrucia tlenkiem węgla. Dokonane na miejscu pomiary potwierdziły obecność zabójczego czadu.

Świętochłowice. pięcioosobowa rodzina podtruta tlenkiem węgla

Strażacy przypominają, że należy zadbać o przegląd urządzeń w naszych mieszkaniach. Warto m.in. zainwestować we własne bezpieczeństwo, wyposażając się w czujkę tlenku węgla.

W obecnym sezonie grzewczym, od 1 października do 2 lutego, straż pożarna w woj. śląskim odnotowała 1142 zdarzenia, w tym ok. 636 pożarów w budynkach mieszkalnych, związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych. W ponad 190 przypadkach w mieszkaniach zadziałał czujnik tlenku węgla. Poszkodowanych zostało ponad 280 osób, wśród nich ok. 85 dzieci. Trzy osoby poniosły śmierć.