Śląsk. Pamiętajcie! Jest niebezpieczny nie tylko zimą, ale też w upały

A jest naprawdę niebezpieczny. Bezwonny i bezbarwny powoduje, że nie jesteśmy w stanie go wyczuć. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Gdy dojdzie do zatrucia, pojawiają się zawroty i ból głowy, a także ogólne osłabienie i nudności. W dużej ilości może spowodować nieodwracalne uszkodzenia w ludzkim organizmie lub nawet śmierć.