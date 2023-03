Zastępstwo za MIGi. Oferta z Londynu dla Polski

- Będziemy bardzo pozytywnie patrzeć na prośbę Polski o wypełnienie powstałych luk. Już to zrobiliśmy, gdy Warszawa po raz pierwszy przekazała Ukrainie czołgi bojowe T-72, a my dostarczyliśmy Polakom czołgi Challenger-2. To samo dotyczy myśliwców - powiedział wiceminister obrony Wielkiej Brytanii w wywiadzie dla "Die Welt".