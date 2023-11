Zastąpią Kaczyńskiego? Ekspertka o potencjale Mastalerka

Czy Marcin Mastalerek i Andrzej Duda mogą być sukcesorami PiS po Jarosławie Kaczyńskim? - Trudno powiedzieć. Mam wrażenie, że Andrzej Duda nie zamyka sobie tej drogi i ta strategia, czyli powierzenie misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, może być krokiem, by pokazać w partii, że nie chce grać z dotychczasową opozycją powierzając tej misji w pierwszym kroku Donaldowi Tuskowi - komentowała w programie "Newsroom WP" prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. - Pokazuje, że cały czas jest po stronie obozu, który go wyniósł do władzy. Czy będzie chciał zawalczyć o prezesurę w PiS? Myślę, że na to pytanie odpowiedzi nie mają jeszcze Andrzej Duda i Marcin Mastalerek. Kto wie? Nie znam planów pana Marcina Mastalerka, ale być może, ze swoimi poglądami pasującymi do PiS, rozważa taką myśl, że on byłby tą świeżą krwią i nowym spojrzeniem na PiS, dającym gwarancję, że partia kiedyś do władzy wróci - dodała.