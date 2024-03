Zaskoczenie po propozycji Dudy ws. NATO. Nieoficjalne informacje z Pałacu

- Od tego jest też Rada Bezpieczeństwa Narodowego, żeby takie propozycje składać i omawiać. To strategiczny i długofalowy postulat. Po pierwsze, pokazuje w kontraście do innych państw europejskich polskie nakłady, które już dziś wynoszą 4 proc. PKB na obronność. I podkreśla polski wysiłek. Jeżeli ktoś mówi, że 3 proc. to dużo, to Polska mówi: my już to zrobiliśmy. To nie jest abstrakcyjna liczba - mówi Wirtualnej Polsce osoba z otoczenia prezydenta Polski.