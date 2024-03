Duda zaskoczył przed wylotem do USA. "Różnice dotyczą powodzenia pomysłu"

- My ten warunek spełniamy, więc pan prezydent apeluje do innych krajów. Popieram apel pana ministra Sikorskiego, który mówił dwa tygodnie temu o konieczności podwojenia wydatków. Popieram też apel prezydenta Dudy. Gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, że wszystkie kraje Unii Europejskiej wydawałyby na zbrojenie, a tak naprawdę - bezpieczeństwo, około 3-4 proc. PKB, to dla Rosji będzie sygnał "nie odważ się zmierzyć z tym Sojuszem". A w momencie, kiedy my będziemy się licytować, oszczędzać na bezpieczeństwie, to Putin się nie zawaha - mówił Andrzej Szejna.