Zaskakujący transfer do Zjednoczonej Prawicy. Poseł o "kłusownictwie politycznym"

Monika Pawłowska przeszła z Lewicy do Porozumienia Jarosława Gowina. Część osób sugeruje, że mogło dojść do "szantażu politycznego". Nie wierzy w to Grzegorz Schetyna, który jest zaskoczony tą sprawą i uważa, że ciężko wytłumaczyć taką polityczną zmianę barw. Były lider PO przypomina jednak o podobnych transferach spoza parlamentu - Magdalenie Ogórek czy Aleksandrze Jakubowskiej. Schetyna mówi, że z jednej strony przejście z jednej partii do drugiej to brak szacunku dla wyniku wyborów, a z drugiej mamy do czynienia z "kłusownictwem politycznym". Dodaje, że jest przeciwnikiem podkupywania posłów. Według byłego szefa PO takie zachowanie podważa zaufanie do całej klasy politycznej. Przekonuje, że podobnie myśli o potencjalnej "pomocy" w obaleniu rządu ze strony Jarosława Gowina. Schetyna wspomina o "walce buldogów" w Zjednoczonej Prawicy.

