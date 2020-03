Zaskakujący patent na koronawirusa. Maski do nurkowania z Decathlonu dają się przerobić na sprzęt ochronny

- Moja ciotka pracuje pielęgniarka w Hiszpanii. Kilka dni temu przesłała mi zdjęcia i filmy, jak w tamtejszych szpitalach wykorzystywane są maski do nurkowania z Decathlonu. Wystarczy dorobić przejściówkę i połączyć z popularnym filtrem medycznym, a maska może służyć jako przeciwwirusowa ochrona dla lekarzy i pielęgniarek - mówi Łukasz Litewka, radny z Sosnowca. Dostał od Decathlonu 70 masek do nurkowania. Jedna z firm zajmujących się drugiem 3d dorobiła już przejściówki.

Po zmontowaniu przejściówek i filtrów maski trafiły do pięciu szpitali. To uzupełnienie brakującego powszechnie sprzętu ochrony osobistej, niezbędnego do pracy personelu medycznego. Pisaliśmy w WP, że w wielu szpitalach brakuje maseczek chirurgicznych, gogli, przyłbic, a nawet rękawiczek jednorazowych.