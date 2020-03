Koronawirus w Polsce. Kolejne przypadki zakażeń w szpitalach

W niedzielę 36 osób z personelu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach objęto kwarantanną po tym, gdy u jednego z pracowników tej placówki potwierdzono zakażenie koronawirusem. "Pracownik przebywa na oddziale zakaźnym w Bytomiu i czuje się dobrze. Jestem w stałym kontakcie z Sanepidem odnośnie wytycznych co do stosowania procedur" - poinformował na profilu szpitala na Facebooku prezes zarządu placówki ds. medycznych.

Koronawirus w Polsce. Jeden zakażony technik radioterapii, kilkanaście osób w kwarantannie

To tylko kilka przypadków zamykanych oddziałów szpitalnych, do których doszło w ciągu ostatnich kilku dni. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni alarmują, że nie mają środków ochrony osobistej: maseczek, kombinezonów, rękawiczek i płynów do dezynfekcji. To zagraża ich zdrowiu i życiu, a tym samym także zdrowiu i życiu innych pacjentów.