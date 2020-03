WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus mapa

Wideo Najnowsze sprzęt + 2 koronawirus#Newsroom oprac. Anna Kozińska 46 min. temu Braki sprzętu w szpitalach. "Nie obchodzi mnie skąd, mam go dostać" "Nieobliczalne i skandaliczne" - tak prof. Krzysztof Simon z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ocenił przekształcanie... Rozwiń dyrektor szpitala w Starachowicach … Rozwiń Transkrypcja: dyrektor szpitala w Starachowicach chociażby wystosował taki Dramatyczny apel bo szpital został Przekształcony w szpital zakaźny niemalże a dyrektor szpitala wszystko bo niczego nie mam wszystkiego mi brakuje maseczek strojów jednorazowych fartuchów maty w dezynfekujących i tak dalej i tak dalej no to są oczywiście nieobliczalne posunięcie i w ogóle skandaliczne No jak można robić szpital przeciwepidemiczne bez zabezpieczenia ale wie Pan my mamy przecież szpital imieniem i czy zrobiony na bazie dużego szpitala mieściły się nasze dwa oddziały jakby zakaźne i moja klinika i jakby centrum na Dolnym Śląsku ale my też nie mamy nadmiaru sprzętu mamy ogromne problemy z opinie gości maskami szyldami tymi tymi mamy duże problemy z dobrymi strojami takimi ogólnie trującymi te co dysponowali śmy w piątek No to nadawał się na wojnę chemiczną prawda albo na zwalczanie wirusa Ebola ludzie po dwóch godzinach jak jest gdzie jest przed Gdzie jest zaopatrzenie to jest wiem że wojewoda niezmiernie się stara nie zaczął się masz Czarek stara szaleją dyrektorzy szpitali ale też o to powinno państwo jako takie nic mnie Właściwie nie obchodzi spod godzin ten sprzęt ja mam go dostać żeby móc wykonać prawidłowo swój zawód jeśli ktoś tego nie zaopatruje No to po prostu no to jesteś dysfunkcyjny