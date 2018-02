Zaskakujące słowa w Kijowie. "Jestem gotów uklęknąć przed ofiarami polskiej narodowości"

Gotów jestem uznać winę niektórych przedstawicieli Ukrainy czy oddziałów za zabijanie Polaków na Wołyniu - powiedział szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin. - A czy wy jesteście na to gotowi? - zapytał jednocześnie, zwracając się do Polaków.

Klimkin nawiązał też do kontrowersji wokół polskiej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która przewiduje m.in. kary za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Stwierdził, że polski rząd dąży do zaprezentowania Polaków w roli lepszych od innych. - Jednak tak to nie działa - dodał.