Zarzuty dla twórcy Usecryptu. Pranie pieniędzy i zorganizowana grupa przestępcza

Jej działalność miała trwać od listopada 2013 r. do kwietnia 2021 r. Paweł M., Tomasz L., a także m.in. Robert K. i Jacek L. mieli popełniać przestępstwa polegające na oferowaniu do sprzedaży akcji, obligacji lub certyfikatów inwestycyjnych, od których nie zamierzali płacić należnych odsetek ani zwracać zainwestowanego kapitału - co oznaczałoby wprowadzenie inwestorów w błąd i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem.