Zarzucają izraelskiemu dziennikarzowi kłamstwo. Bergman odpowiada

Izraelski dziennikarz Ronen Bergman zaatakował premiera Mateusza Morawieckiego opowiadając tragiczną historię swojej rodziny. Polscy internauci i publicyści szybko wytknęli mu pewną nieścisłość. Bergman przez chwilę milczał, ale teraz tłumaczy i... ponownie uderza w premiera RP.

Bergman to dziennikarz śledczy największego izraelskiego dziennika - "Yedioth Ahronoth". Okazjonalnie pisze dla "New York Times", ale na swoim koncie ma współpracę m.in. z "The Times", "Wall Street Journal", "Newsweek", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" czy "Sueddeutsche Zeitung". Jest zapraszany do takich stacji telewizyjnych jak BBC i Al Jazeera. Na konferencji w Monachium pojawił się m.in. w celu wypromowania swojej nowej książki poświęconej Mosadowi - izraelskiej agencji wywiadowczej.