Jest decyzja ws. Tuska. Potwierdzają się informacje

- Nie rozmawialiśmy o żadnych personaliach, dlatego że zostawiamy to przewodniczącemu Tuskowi, on będzie rozmawiał z naszymi przyszłymi koalicjantami. To będą decyzje wspólne. Wszystkie decyzje, które będą podejmowane dotyczące przyszłej koalicji będą podejmowane wspólnie przez liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Będą też wspólnie komunikowane - powiedział po spotkaniu przewodniczący PO Borys Budka.