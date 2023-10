Zarząd PO wyznaczy dla Tuska specjalną misję. Znamy szczegóły

Rozmowa z Dudą i upoważnienie władz PO

O czym zatem będzie obradował Zarząd? Niektórzy w Platformie nie ukrywają, że kierownictwo partii będzie musiało ustalić, jak podejść do rozmów o rządzie z prezydentem Andrzejem Dudą. Głowa państwa zaprosi na rozmowy Donalda Tuska do Pałacu Prezydenckiego na przyszły tydzień i szef PO musi mieć na to spotkanie konkretny plan.