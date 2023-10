Tusk z pierwszą misją zagraniczną. Jest potwierdzenie

KPO to "absolutny priorytet"

Przed posiedzeniem zarządu Rafał Trzaskowski był pytany o odblokowanie środków z KPO. Zwrócił uwagę, że jeszcze nie ma rządu, który mógłby to formalnie zrobić. - Jak będzie formalny rząd, to oczywiście, że jest to jeden z naszych absolutnych priorytetów - odblokowanie pieniędzy z KPO. I mam nadzieję, że będzie można to zrobić naprawdę szybko, bo wszyscy tych pieniędzy potrzebujemy - stwierdził prezydent Warszawy.