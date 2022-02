Żaryn o sytuacji w Doniecku. "Eskalacja i wojna hybrydowa"

Sznury samochodów na drogach, kolumny autobusów, kolejki do bankomatów i niepokój — tak wyglądają ulice Ługańska i Doniecka. W piątek po południu liderzy separatystycznych republik wezwali mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji. Powodem ma być plan ukraińskiej armii "zajęcia Donbasu siłą". Doniesienia separatystów natychmiast zdementował Kijów, a kilka godzin później w centrum Doniecka doszło do eksplozji samochodu szefa lokalnej policji.