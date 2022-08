"Zamknij się". Siostra Kima odpowiada na ofertę pomocy

Kim Jo Dzong: odpowiemy likwidacją władz Korei Południowej

To nie pierwsza agresywna wypowiedź siostry przywódcy Korei Północnej wobec Seulu. Kilka dni temu oskarżyła sąsiedni kraj o to, że celowo zakaża mieszkańców Korei Północnej koronawirusem. Według Kim Jo Dzong rozprzestrzenia go przy pomocy balonów.