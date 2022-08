Siostra Kim Dzong Una grozi "likwidacją" Korei Południowej

Kim Jo Jong siostra Kim Dzong Una, w ostrych słowach zaatakowała Koreę Południową. Wszystko w wyniku regularnych wysyłek balonów przez Seul, które m.in. zawierają specjalne ulotki skierowane przeciwko reżimowi w Pjongjangu. Według siostry Kima, były one zakażone koronawirusem, co spowodowało wybuch epidemii w jej kraju. Tymczasem południowokoreański rząd nie czekał długo z adekwatną odpowiedzią do całej sytuacji.