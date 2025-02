Setki rosyjskich czołgów. Ukraińcy ich nie atakują

Jak wskazuje Covert Cabal, jednym z głównych problemów Ukraińców jest odległość, jaka dzieli rosyjskie bazy od granic z Ukrainą . Większość z nich znajduje się poza Uralem, co czyni je niedostępnymi dla ukraińskiej broni. Portal WP Tech wymienia tu m.in. magazyny w Dacznoje w pobliżu Jużno-Sachalińska ponad 6 tys. km od Ukrainy .

Zachodni sojusznicy, jak USA, dostarczyli Ukrainie pociski ATACMS o zasięgu do 300 km , a Wielka Brytania i Francja pociski Storm Shadow/SCALP-EG o zasięgu do 500 km .

Teoretycznie Ukraina mogłaby użyć dronów dalekiego zasięgu, które sprawdziły się w atakach na rosyjskie rafinerie. Jednak - jak wskazuje Covert Cabal - bazy z czołgami są trudniejsze do zniszczenia, a drony są zbyt cenne, by ryzykować ich utratę w takich operacjach. W takich przypadkach konieczny byłby zmasowany atak dronów, co jest dla Ukrainy jednak zbyt kosztowne.