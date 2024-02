Zamknięcie granicy z Ukrainą "nie wchodzi w grę". Wiceminister zdradza, co usłyszą rolnicy

Podobny głos płynie z resortu rolnictwa. Całkowitego zamknięcia granicy nie wyobraża sobie wiceminister Stefan Krajewski z PSL. - Myślę, że to nie wchodzi w grę, bo przecież relacje są dwustronne i dla Polski mają duże znaczenie. Uważam, że to byłaby ostateczność i nie powinno do tego dojść, bo produkty mleczarskie i inne nasze produkty jadą na Ukrainę - podkreśla w rozmowie z WP.