Zamieszanie z sondażem CBOS. Premier reaguje

"Decydują wyborcy". Jest reakcja Morawieckiego

O najnowszy sondaż premier Mateusz Morawiecki został zapytany na wtorkowej konferencji w Brukseli. - Sondaży ukazywać się będzie coraz więcej, a my jesteśmy znani z tego, że będziemy walczyć do ostatniej minuty, do ostatniej godziny przed ciszą wyborczą, aby zmobilizować naszych wyborców, aby pokazać, co się udało - mówił szef rządu.