Zamieszanie wokół sprawozdania PiS. RPO zabrał głos

Państwowa Komisja Wyborcza nie podjęła decyzji dotyczącej sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości za 2023 rok. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę tej partii, jednak PKW nie ustosunkowała się do tego faktu ani do pisma ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Sprawozdanie finansowe PiS za 2023 rok było jednym z punktów poniedziałkowego posiedzenia PKW. Jednak, jak poinformował Marcin Chmielnicki, punkt ten nie został rozpatrzony. PKW nie odniosła się również do pisma ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który prosił o wykładnię "wewnętrznie sprzecznej" uchwały z grudnia ubiegłego roku dotyczącej sprawozdania komitetu wyborczego PiS. "Trudno znaleźć tutaj obecnie kompromis, ten punkt odroczono" - powiedział Chmielnicki w rozmowie z PAP.

- Jeżeli minister finansów dostrzega argumenty przeciwko realizacji uchwały PKW, przeciwko zleceniu przelewu środków, to w mojej ocenie powinien wydać decyzję administracyjną i taka decyzja administracyjna na zasadach ogólnych może być zaskarżona do sądu, do sądu administracyjnego - powiedział Wiącek.