Pieniądze dla PiS. Domański oczekuje odpowiedzi od PKW

- Oczywiście oczekuję odpowiedzi ze strony PKW, wyjaśnień dotyczących tej uchwały, która - jak chyba zgadzają się niemal wszyscy w kraju - jest wewnętrznie sprzeczna, niespójna, niejasna, to tak największe autorytety prawne potwierdzają tę opinię. Dlatego jako osoba, która stoi na straży finansów publicznych, osoba, która jest odpowiedzialna za sposób wydawania pieniędzy podatników (...), nie miałem innego wyjścia, jak właśnie zwrócić się do PKW o wyjaśnienia dotyczące tej uchwały - dodał.

PKW odrzuciła w sierpniu 2023 r. sprawozdanie finansowe PiS, wskazując na nieprawidłowości w wydatkowaniu 3,6 mln zł. PiS zaskarżyło decyzję do Sądu Najwyższego, który uznał skargę, co doprowadziło do przyjęcia sprawozdania przez PKW 30 grudnia. Decyzja PKW została przesłana do ministra finansów, który zleca przelewy dla partii.