Zamieszanie wokół kasy Wiosny. Biedroń obiecuje, że pokaże kwoty

- Upublicznimy kwoty i wyciągi. Zrobimy coś więcej, czego żadna z dużych partii nie zrobiła - zapowiada Robert Biedroń. To reakcja lidera partii Wiosna na liczne pytania o źródła finansowania nowego ugrupowania.

Początkowo Biedroń i jego współpracownicy zapewniali, że wszystkie wydatki są finansowane ze środków Wiosny. Jednak, jak podał portal Polskiego Radia 24, faktura za wynajem Torwaru została wystawiona na Fundację Instytut Myśli Demokratycznej. To think tank stworzony kilka lat temu przez Biedronia.

Szczegóły finansowych operacji partii Biedronia oficjalnie poznamy dopiero późną wiosną 2020 roku, kiedy partia złoży do Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe. Jednak wszystko wskazuje na to, ze Biedroń chce odkryć karty.

- Chcemy zmienić standardy w ciągu najbliższych dni - oświadczył polityk na antenie Radio ZET. Pojawiło się również pytanie, pokaże historię rachunków bankowych. - Tak, wszystko to pokażemy w przeciwieństwie do innych partii - odparł Biedroń.

Dodał , że Wiosna nie może upubliczniać, kim są darczyńcy partii. Biedroń podkreśla, że doszłoby do złamania prawa. - Upublicznimy za to kwoty, wyciągi. Zrobimy coś więcej, czego żadna z dużych partii nie zrobiła - zapowiada lider partii.

Wiosna szykuje się do majowych wyborów

Wielkimi krokami zbliżają się wybory do europarlamentu. Kiedy Wiosna przedstawi kandydatów do Brukseli? - Poznamy ich w najbliższych dniach - zapewnia Robert Biedroń. - Zależy nam na jakości na tych listach. Żeby do PE szły osoby, które znają języki. Wszystkie "jedynki" powinny znać biegle francuski albo angielski - dodał polityk, podkreślając, że będzie pilnował, żeby "idąc do Brukseli to nie były wczasy 5-letnie i niezła pensyjka, a ciężka praca".