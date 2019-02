Pieniądze partii Biedronia. Kukiz wzywa ABW

– Złożymy pismo do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o sprawdzenie i przeanalizowanie finansów partii Wiosna – informuje Wirtualną Polskę Paweł Kukiz.

Polityk – podobnie jak wielu komentatorów, prawników i obserwatorów sceny politycznej – ma wątpliwości co do transparentności finansowania formacji Roberta Biedronia.

Sam Biedroń zapewnia, że "w tej sprawie nie ma nic do ukrycia". – To państwo za to zapłaciliście, ale nie ze spółek skarbu państwa, nie z pieniędzy, które dostaliśmy z subwencji, czy z jakiejkolwiek innej dotacji dla partii politycznych, bo my takich nie dostajemy. To ludzie wpłacają nam te drobne kwoty, które zobaczycie państwo w naszym sprawozdaniu, pod koniec roku, zgodnie z prawem, transparentnie, tak jak postulujemy – twierdzi polityk.