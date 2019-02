Sprytny zabieg Roberta Biedronia. Tak zakłada partię "Wiosna"

Nowa partia Roberta Biedronia nosi pełną nazwę "Wiosna Roberta Biedronia”. Jak ustaliła WP, nowe ugrupowanie zastąpi partię "Kocham Wolność", założoną przez współpracowników byłego prezydenta Słupska. Wniosek o rejestrację wpłynął do sądu 23 stycznia.

Nowa partia ma powstać na bazie wcześniejszego ugrupowania, do którego Biedroń przez długi czas nie chciał się przyznać. W maju ubiegłego roku, ludzie Biedronia złożyli wniosek o rejestrację formacji "Kocham Wolność”. Nowa partia została zarejestrowana przez sąd miesiąc później. We władzach znaleźli się bliscy współpracownicy Biedronia. Ale on sam odcinał się od jakichkolwiek związków z nowym projektem. - To, że kocham Słupsk, kocham Polskę nie znaczy, że stanę na czele jakiejkolwiek partii czy ruchu, który nazywa się "Kocham Polskę" – mówił wtedy.