Robert Biedroń zapowiada, że będzie premierem. "Na jesieni"

- Jeżeli się okaże, że Biedroń nie nadaje się na lidera Wiosny (…) jestem gotów zrezygnować - powiedział Robert Biedroń. Polityk jest przekonany, że na jesieni zostanie premierem. I nie wycofuje się z zapowiedzi likwidacji kopalń czy renegocjacji konkordatu.

Robert Biedroń twardo mówi o renegocjacji konkordatu

- Gdybyśmy dziś wysłali wszystkich górników na urlop dożywotni, to by się nam to bardziej opłacało, niż utrzymywanie tych kopalni – powiedział w programie "Fakty po Faktach". - Koszt naszego całego programu to 1,7 proc. PKB – zaznaczył.