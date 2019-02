Wiosna nową partią Roberta Biedronia. Polityk na konwencji porwał tłumy i zaprezentował program

Energicznie i bez zadęcia, ale radykalnie liberalnie-lewicowo i w ostrej kontrze do innych ugrupowań - tak Robert Biedroń przemawiał podczas konwencji swojej nowej partii, Wiosny. Polityk przedstawił konkretne postulaty, z którymi chce zdobywać wyborców. I zaprezentował swoich liderów.

I wyjaśnił, jakie ma postulaty. - Człowiek, wspólnota, państwo któremu ufam, to są trzy fundamenty naszego programu - powiedział. I stwierdził, że w pierwszych miesiącach w Sejmie jego ugrupowanie zaproponuje pakiet 13 ustaw. Największe owacje zdobywał, gdy mówił o rozdziale Kościoła i państwa.

Robert Biedroń chce zliberalizować prawo do aborcji

- Kościół katolicki w Polsce ma więcej ziemi niż ktokolwiek inny poza Skarbem Państwa - powiedział. Polityk tłumaczy, że nie ma powodu, by dawać księżom zasiłki lub zapomogi. Podkreślił, że chce zlikwidować Fundusz Kościelny i opodatkować tace. - Wycofamy lekcje religii ze szkół - powiedział i dodał, że "konkordat zostanie renegocjowany".

I przedstawił propozycję likwidacji kopalń węglowych do 2035 r. Zapowiedział też, że chce zagwarantować kobietom prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia. I odpolitycznić media publiczne.