"Milion za jedynkę u Biedronia". Razem decyduje o starcie z Wiosną

Prawie milion złotych miała zażądać od Partii Razem Wiosna Roberta Biedronia. W zamian za wkład finansowy w kampanię wyborczą, Razem miała dostać jedną jedynkę na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Ale nie dla Adriana Zandberga i nie pod szyldem Razem.

Wygląda na to, że Wiosna Roberta Biedronia może nie pójść całkowicie samodzielnie do wyborów europejskich. Ugrupowanie rozmawia z Partią Razem nad wspólnym startem. W sieci pojawiły się informacje na temat warunków, jakie postawiła Wiosna. Warunków mocno zaporowych.

"1 mln zł za 'jedynkę' na listach Wiosny dla Razem - brzmi oferta Wiosny. Rozumiem, zrzutka na kampanię, choć byłoby to najdroższe miejsce na liście w historii. Ale już że częścią propozycji jest ban na logo Razem, to jednak dowód na to, że inna polityka jednak nie jest możliwa" - napisała Adriana Rozwadowska z "Gazety Wyborczej". Witold Głowacki z "Polski The Times" dodał: "Nieoficjalnie: Wiosna złożyła Razem propozycję, hmm, koalicyjną. Warunki: Razem daje 900 tysięcy na kampanię. Razem chowa szyld na czas kampanii. Razem dostaje jedną jedynkę i jedną dwójkę do PE (ale nie może to być Zandberg). Razem dostaje miejsca poniżej 3. w poz. okręgach."