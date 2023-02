Zamieszanie w Ukrainie. Co z ministrem obrony?

W Ukrainie mają miejsce kolejne aresztowania na tle korupcyjnym. Minister obrony Ołeksij Reżnikow jednak nie odchodzi ze stanowiska. Czy ukraiński rząd jest stabilny? - To pewna ukraińska stabilność. Zmiany są wpisane w politykę wewnętrzną Ukrainy. To krajobraz polityczny Ukrainy. Polityka wewnętrzna nie istniała przez pierwsze miesiące wojny, ale teraz wraca. Cały jej wielogłos i intrygi polityczne odżywają. Wojna stała się pewną normą i warunkami, które prędko się nie zmienią - mówiła w programie "Newsroom WP" Jadwiga Rogoża, członkini Zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich. - Jeżeli zostanie przerwana stabilność i łączność decyzyjna w ministerstwie obrony, to może mieć to wpływ na wojnę. Nie spodziewajmy się, że wojna z dnia na dzień zlikwiduje wszystko, a społeczeństwo i władza będą działać jak szwajcarski zegarek. Z tego, że opinia publiczna Zachodu wywiera presję na władzę, należy się cieszyć. Do zmiany ministra obrony może dojść, ale została odłożona nie bez powodu. Mówi się o rosyjskiej ofensywie i odwołanie ministra, który jest główną osobą w kontaktach z zagranicznymi sojusznikami, mogłaby wpłynąć na potencjał wojenny - dodała ekspertka.