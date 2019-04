Zamachy na Sri Lance zwiastują nową erę terroryzmu ISIS. Nie wolno lekceważyć bezpieczeństwa

Liczba ofiar serii samobójczych zamachów bombowych na Sri Lance wzrosła do 310. Szokuje nie tylko organizacja ataków, ale także ignorowanie ostrzeżeń. Takich tragedii miało już nie być, tymczasem ISIS znowu pokazuje, że potrafi być o krok przed służbami bezpieczeństwa.

Sześć bomb wybuchło niemal równocześnie. Samobójcy weszli do 3 kościołów i 3 luksusowych hoteli. Przynajmniej jeden zameldował się dzień wcześniej, a w niedzielny poranek stanął z bombą przy barze. Inny terrorysta zabił się we własnym domu, gdy policjanci próbowali go aresztować.