Islamiści na Sri Lance sami nie mogli dokonać zamachów. Rząd wskazuje winnych

Rząd Sri Lanki oskarżył lokalnych ekstremistów islamskich o przeprowadzenie serii zamachów na kościoły i hotele w niedzielę wielkanocną. Zginęło ok. 290 osób, a 500 zostało rannych. Miejscowi terroryści mieli otrzymać pomoc zza granicy.

Sri Lanka jest częstą sceną niepokojów na tle etnicznym i religijnym. Zdecydowaną większość, ponad 70 proc., mieszkańców stanowią Buddyści, z których wywodzą się bojówki co jakiś czas atakujące przedstawicieli mniejszości, w tym chrześcijan (ok. 8 proc. ludności kraju).

W 2009 r. zakończyła się długoletnia i niezwykle brutalna wojna domowa pomiędzy rządem zdominowanym przed buddystów a mniejszością Tamili wyznających hinduizm (ok. 12 proc. obywateli). Co prawda terroryści samobójcy już wcześniej atakowali na Bliskim Wschodzie, ale to Tamilowie na Sri Lance wymyślili pas z materiałami wybuchowymi i jako pierwsi wykorzystywali kobiety w roli samobójców. W dziesiątkach przeprowadzonych przez nich ataków zginęło ok. 1 tys. ludzi, w tym były premier Indii Radżiw Ghandi.