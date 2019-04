Sri Lanka. MSZ wydało oświadczenie ws. zamachów

"Polska zdecydowanie potępia ataki terrorystyczne dokonane na Sri Lance. Polska potępia wszelkie przejawy terroryzmu i przemocy" - głosi oświadczenie MSZ ws. ataków na Sri Lance.

Apeluje jednocześnie do wszystkich przebywających na Sri Lance obywateli Polski o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń oraz stosowanie się do zaleceń miejscowych władz.

Sri Lanka. Koszmar trwa

Przypomnijmy, w serii eksplozji w kościołach i hotelach zginęło co najmniej 185 osób, a 470 zostało rannych. Bilans ofiar ciągle rośnie. Wiadomo, że są wśród nich zagraniczni turyści.

Po tym, jak rano w trzech kościołach i trzech pięciogwiazdkowych hotelach doszło jednocześnie do sześciu eksplozji, przed południem polskiego czasu miały miejsce kolejne dwa wybuchy.

Przyczyny tragedii na razie nie są znane. Póki co żadne ugrupowanie nie przyznało się do przeprowadzenia ataków. Rozmówca AP powiedział jednak, że prawdopodobnie co najmniej dwie z eksplozji były dziełem zamachowców samobójców.