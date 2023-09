Zamach stanu w Gruzji? Służby ostrzegają

Wszyscy oskarżeni są powiązani z Saakaszwilim. Lortkipanidze był oskarżany m.in. o pomoc w przemyceniu byłego prezydenta do Gruzji w 2021 roku. Baturin to z kolei dawny ochroniarz Saakaszwilego, a siostra Mamulaszwilego to posłanka partii byłego prezydenta.