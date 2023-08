Moskwa grozi aneksją regionów Gruzji. Dekret jest już podpisany

Miedwiediew, który był prezydentem w 2008 r., kiedy Moskwa wcześniej uznawała oba regiony za niepodległe, teraz zasugerował, że mogą one formalnie przystąpić do Rosji. W artykule opublikowanym przez rosyjską gazetę "Argumenty i Fakty" w środę napisał: "Pomysł przyłączenia się do Rosji jest nadal popularny w Abchazji i Osetii Południowej. Całkiem możliwe, że można by to wdrożyć, jeśli istnieją ku temu dobre powody".