Gruziński premier: "Wypowiedzi Zełenskiego są zgodne z siłami wrogimi Gruzji"

Garibaszwili karci Zełenskiego

Nie jest to pierwsze spięcie na linii Garibaszwili – Zełenski. W połowie marca gruziński premier również oskarżył Zełenskiego o ingerowanie w sytuację polityczną w jego kraju. Ukraiński prezydent odniósł się do protestów przeciwko niedemokratycznym zmianom w Gruzji i podziękował protestującym za machanie ukraińskimi flagami, mówiąc, że jest to wyraz szacunku, i życzył Gruzinom "demokratycznego sukcesu ".