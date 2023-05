Chcą pomóc Ukrainie oraz pokonać Putina. To Rosjanie

"Część winy"

Rekruci chcą pomóc Ukraińcom w walce, ponieważ - jak podkreślają - "to część naszej winy". - My dopuściliśmy do tego, by Putin miał wszelkie sposoby, by napaść na Ukrainę. Druga rzecz to odzyskanie Rosji. Widzimy, że Ukraina musi walczyć, ale ma ograniczenia, by przejść do kolejnego kroku - mówiła Schultz-Sergeeva.