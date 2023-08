Miedwiediew wykorzystał spekulacje NATO. Chce zmiany stolicy Ukrainy

"Z biura Sojuszu Północnoatlantyckiego wyszedł nowy pomysł dla Ukrainy: Będzie mogła przystąpić do NATO, jeśli zrezygnuje ze spornych terytoriów. Wygląda to na ciekawy pomysł. Jedynym problemem jest to, że wszystkie – rzekomo – ich terytoria są wysoce sporne. A żeby wejść do bloku, władze Kijowa będą musiały zrezygnować nawet z samego Kijowa, stolicy starożytnej Rusi. A więc ich stolica powinna zostać przeniesiona do Lwowa. To znaczy, jeśli Polacy zgodzą się na pozostawienie Lwowa fanom smalcu z kokainą" - napisał, jak zwykle absurdalnie, Miedwiediew.