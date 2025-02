"Zamach stanu" i wyjątkowo krótkie zeznania. Błaszczak zaskoczył i mówił o sobie

Prokuratura Krajowa nie wie, gdzie dokładnie odbyły się przesłuchania, choć prawo nie wymaga, by odbywały się w siedzibie prokuratury. - Z protokołów wynika wyłącznie, iż w Warszawie (klasyczny zapis na górze: "Warszawa, data"). We wzorach protokołu nie ma co do zasady pozycji uszczegóławiającej miejsce wykonania czynności, ale zazwyczaj powinna być to siedziba prokuratury - wyjaśnia rzecznik PK.