"Żałosne słowa". Tomasz Siemoniak oburzony wypowiedzią Jacka Sasina

- Dzisiaj opozycja to pożyteczni idioci. Tak przed wojną sowieckie władze nazywały tych, którzy działali w interesie Związku Sowieckiego, a dzisiaj działają w interesie Rosji, Białorusi. Dzisiaj polska opozycja jest tą siłą, która niestety godzi w bezpieczeństwo Polski - stwierdził wicepremier Jacek Sasin na antenie TVP Info. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł KO Tomasz Siemoniak. - To są żałosne słowa, które probują obrazić opozycję, miliony wyborców opozycji. To pokazuje jak nisko leży powaga wicepremiera, który zamienia się w kogoś, kto szuka pseudomocnych sformułowań, obrażania innych. Nie chcę w coś takiego wchodzić - stwierdził.