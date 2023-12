Zaleją tunele wodą z morza. Mają plan na walkę z Hamasem

Osoba zaznajomiona z planem, cytowana przez "The Wall Street Journal", wyraziła wątpliwości co do skuteczności pomysłu. - Nie jesteśmy pewni, jak skuteczne będzie zalewanie, ponieważ nikt nie zna szczegółów tuneli i terenu wokół nich. Nie można wiedzieć, czy to będzie skuteczne, ponieważ nie wiemy, w jaki sposób woda morska będzie spływać w tunelach, w których nikt wcześniej nie był - powiedział rozmówca gazety.